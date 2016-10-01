بعد فقدان الأمل.. أمل كلوني تخطط لإنجاب طفل أنابيب

كشفت صحيفة intouchweekly أن المحامية اللبنانية أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني George Clooney ستبدأ في تلقي العلاج لإنجاب طفل عن طريق الحقن المجهري، بعد أن باءت كل محاولاتهما للإنجاب دون تدخل طبي بالفشل.

وذكر الموقع أن المعلومات الحصرية التي حصل عليها من مصدر مقرّب من الزوجين، جاء فيها: "أمل ستبدأ إجراءات العلاج لإنجاب طفل أنابيب الشهر القادم.. والطبيب نصحها بالبدء فوراً بتلقي العلاج لأنه يجب أخذ عمريهما بعين الاعتبار، حيث يبلغ كلوني من العمر 55 عاماً أما أمل فتبلغ الـ38".

الخبر جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لزواج علم الدين وكلوني الذي أقيم في البندقية بإيطاليا، في حفل أنيق طغى عليه حضور عدد كبير من عائلة العروس من لبنان، مقابل المدعوين من طرف كلوني.

يشار إلى أن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الياس أبو صعب، وفي نهاية زيارته الى نيويورك لحضور مؤتمر النازحين الأسبوع الفائت، لبّى دعوة أمل علم الدين و جورج كلوني اللذين أطلقا مشروعاً لتعليم الأطفال في لبنان من خلال مدارس خاصة سوف يبنيانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس SABIS ومع وزارة التربية في لبنان.

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