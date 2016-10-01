ليدي غاغا نجمة مبارة السوبر بول 2017

بيروت_ سيدتي نت

اختارت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا Lady Gaga لتقديم استعراض غنائي بين شوطي المباراة النهائية المعروفة باسم "السوبر بول" ، والتي ستقام مطلع العام المقبل.

وعلى هذا، غردت جاجا على تويتر قائلة :"الشائعات صحيحة. أنا من سيُغني خلال المباراة النهائية لدوري هذا العام". وأعادت رابطة الدوري نشر التغريدة مضيفة ": ليس بالمقدور الانتظار. دعونا نفعل هذا".

وفي التفاصيل ، فإنه من المقرر إقامة المباراة النهائية في هيوستون بولاية تكساس يوم الخامس من فبراير/شباط.

وقالت رابطة الدوري إن هذا سيكون الظهور الثاني لجاجا خلال مباراة نهاية الدوري، فهي من افتتحت مباراة فبراير الماضي بعرض للسلام الوطني.

والمباراة النهائية هي الحدث الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأمريكي، إذ تجتذب أكثر من مئة مليون مشاهد، كما أنها الأكثر تكلفة لشركات الإعلانات التي تدفع ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات تجارية مدّتها 30 ثانية.

يُذكر أنه شارك في الاستعراض الغنائي بين شوطي المباراة النهائية العام الماضي المغنية بيونسيه Beyonce والمغني برونو مارس Bruno Marsوفريق كولدبلاي Cold Playالغنائي ، حيث قدموا بعضاً من أفضل أغنياتهم. وتضم قائمة المغنين السابقين في المباريات النهائية مايكل جاكسون Michael Jacksonومادونا Madonaوفريق بلاك آيد بيزBlack Eyed Peas.

وجاجا حاصلة على ست جوائز جرامي ، Grammy كما فازت بإحدى جوائز جولدن جلوبGolden Globe ، إلى جانب ترشيحها لجائزة الأوسكارOscar.