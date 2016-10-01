فريق التحقيقات يأمر بتفريغ الكاميرات فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

قرر فريق التحقيق الذي يتولى التحقيقات الموسعة فى حادث محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء الأدلة الجنائية وخبراء فنيين، لتفريغ الكاميرات المتحفظ عليها في الواقعة.

كما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني والاستعلام عن السيارة المستخدمة في الحادث ماركة دايو “نوبيرا” بيضاء اللون وتحمل لوحة معدنية رقم 276 ف. ى. ط. من الإدارة العامة للمرور، والكشف عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه واستدعاء مالكها.

وكلفت رجال الأمن بسرعة ضبط الجناة، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائي حول الواقعة، لبيان الكمية والمواد المستخدمة في عملية التفجيرات، والتي تشير التقديرات إلى أنها تزن نحو 3 كيلو من مادة “TNT”، بالإضافة إلى تحديد قيمة الخسائر المادية.

يذكر أنه عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز وقوة الحراسة المرافقة له مساء الخميس الماضي، من شارع أحمد شوقي بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، انفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفة على جانب الطريق.