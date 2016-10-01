إضافة 4 معامل جديدة بكلية الهندسة جامعة سوهاج‎

أضيفت 4 معامل جديدة بكلية الهندسة جامعة سوهاج، وهي معمل نظم القوى الكهربية، معمل التحكم الآلي، معمل معالجة الإشارات الرقمية، استكمالًا لتطوير المسيرة التعليمية بجامعة سوهاج.

وصرح الدكتورة صفا السيد محمود، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، أن هذه المعامل تتبع قسم الهندسة الكهربائية ومعمل الهيدروليكا بقسم الهندسة المدنية بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، وذلك لتدريب الطلاب على الأجزاء العملية من المقررات وكذلك لإثراء البحث العلمي وتخريج كوادر مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، إلى أنه تم إضافة 4 معامل العام الماضي وهي معمل المساحة، معمل التحكم المنطقي المبرمج “plc” ، معمل ميكرو ستريب ومعمل الألياف الضوئية بالإضافة إلى تطوير المعامل القائمة بالكلية مثل معمل الاتصالات، معمل أساسات التربة، معمل خرسانة ومعمل طرق.