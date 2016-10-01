مدير أمن بورسعيد : خسائر مصنع الألبان تقدر بملايين الجنيهات

المراسل – جمال نوفل

قال اللواء ذكي صلاح مدير أمن بورسعيد، إن خسائر حريق مصنع ريادة للألبان جنوب المحافظة ، يتم حصرها حاليًا بواسطة ضباط الشرطة و لمعرفة أسباب الحادث.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم إخطار قسم الأدلة الجنائية و سيتم عمل تحريات عاجلة حول الحادث لمعرفة أسبابه الحقيقية.

و أشار إلى أن الخسائر كبيرة و بتقدر بالملايين، موضحًا أن رجال الإطفاء ظلوا أكثر من ست ساعات لمكافحة الحريق.

ومن ناحية أخرى صرح الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة، أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق ولم تستقبل المستشفيات العامة أي حالات اصابات، منوهًا أن الإصابات عبارة عن اختناقات عادية التي تم إسعافها بموقع الحادث.