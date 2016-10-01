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السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد السيطرة على حريق بمصنع مواد غذائية في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

حريق- أرشيفية

المراسل – جمال نوفل

نشب حريق فجر اليوم  السبت، بأحد مصانع المنتجات الغذاية و منتجات الألبان بالمنطقة الصناعية، و امتد إلى المخازن و اشتعلت النيبران في أجزاء كبيرة منه.

كان اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق في أحد مصانع المنطقة الصناعية وعلى الفور انتقلت سرات الإطفاء المكان الحادث و اسمرت أكثر من ثلاث ساعات لمكافحة الحريق.

و تم السيطرة علي الحريق، بعد وصول سيارات من الهيئة الهامة لمحور قناة السويس، وتم تحرير محضر بالحادث و تباشر النيابة التحقيقات.

وتبينت من التحقيقات الأولية أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم إندلع حريق هائل بمخازن وثلاجات إحدى المصانع للمصنوعات الغذائية ومنتجات الألبان، وهرعت سيارات الإطفاء وسيارات الأسعاف بمكان الحريق بمحاولة منهم للسيطرة على الحريق وبمساعدة سيارات إطفاء هيئة الميناء.

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