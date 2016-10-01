نقيب الفلاحين يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد

هنأت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شعب مصر، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1438، معربة عن أمنياتها في أن تتحقق آمال المصريين، والفلاحين خلال العام الجديد.

وبعث فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة خير بلدنا للأمن الغذائي، بعدد من برقيات التهنئة بهذه المناسبة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن فيها تأييد الفلاح المصري البسيط، للرئيس السيسي، متمنيًا أن يشهد العام الهجري الجديد، انفراجة كبرى في الأزمات التي تواجه الفلاح المصري، وتجعله عاجزا عن المشاركة الفعالة في إعادة إعمار مصر، وأن تسعى الحكومة لتحقيق وعود الرئيس للفلاح، الذى ينتظر دعمه فى إطار الاهتمام بإنشاء اقتصاد قوى.

كما بعث واصل برقيات التهنئة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، ولفضيلة الدكتور شوقي جمعة، مفتي الديار المصرية.

كما أكد واصل خلال برقياته على وقوف المصريين بجوار الرئيس السيسي، لتحسين أحوال الفقراء، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تحقق الصالح العام لمصر، داعيًا المولى عز وجل، أن يكلل جهود الرئيس السيسي بالنجاح والفلاح، لتحقيق الصالح العام ولتتبوأ مصر مكانة متقدمة في منظومة الاقتصاد القوي، كما وجه نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، دعوته للمصريين جميعًا بالعمل والإخلاص والاجتهاد دعمًا لبناء مصر الجديدة.