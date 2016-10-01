ضبط خادمة وراء سرقة مجوهرات وأموال وكيلة وزارة الإعلام السابقة بالزمالك

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة شقة وكيلة وزارة الإعلام سابقا بمنطقة الزمالك، واختفاء كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من شقتها، حيث تبين أن الخادمة الخاصة بها وراء الاستيلاء على المسروقات على فترات مختلفة، فتم ضبطها واعترفت بجريمتها وتم إعادة المسروقات، وإحالة المتهمة إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من المواطنة "ا ف ا" مذيعة بالإذاعة المصرية ووكيل وزارة الإعلام سابقا، ومقيمة الزمالك، باكتشافها سرقة كمية من مشغولاتها الذهبية عبارة عن "3 سلسلة، 3 حلق، غويشة، عقد"، ومبلغ 8 آلاف جنيه من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

انتقل رجال مباحث القسم، وتبين من خلال الفحص سلامة منافذ الشقة، ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مديحة ع ع" 55 سنة، خادمة طرف المجنى عليها، ومقيمة منشأة القناطر، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بأنها نظرا لعملها طرف المجنى عليها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنها، فخططت لارتكاب الواقعة، واستولت على المسروقات على فترات، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14476 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.