بلاغ ضد إلهامى عجينة يتهمه بسب الشعب المصرى بعد تصريحات كشف العذرية

تقدم طارق محمود، المحامى ببلاغ رقم 4682 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية ضد إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس أتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصرى، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التى طالب فيها بتوقيع كشف العذرية على كل طالبة متقدمة للإتحاق بالجامعات للقضاء على ظاهرة الزواج العرفى - على حد زعمه.

وأضاف أن تلك التصريحات تمثل سباً وقذفاً فى حق جميع المصريين وإعتداء صارخ على كرامة الشعب المصرى ممثلاً فى جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم وسببت أضراراً نفسية بالغة لهم وذلك لاستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم وهى الأمور التى تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بإرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن هذا العضو للتحقيق معه فيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصرى، وطالب أيضاً بتوقيع الكشف الطبى عليه من الناحية العقلية والنفسية لتحديد عن ما إذا كان مسئولاً عن أفعاله وأقواله من عدمه وإرفاق تصريحاته كأدلة ثبوت على إرتكابه لتلك الجرائم.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام بعد تكرار تطاول هذا النائب على أعراض الشعب المصرى وتناول ما يمس شرفهم بهذا الشكل المشين من أجل تحقيق شو أعلامى له وتسليط الأضواء عليه وأكد بأن هذا النائب لا يستحق أن يمثل أهل دائرته من الشعب المصرى تحت قبة البرلمان بعد كل تلك الأساءات المتعمدة وأنه من المفترض أن يكون النائب مدافع عن حقوق الشعب وكرامته وليس هو أول من يحمل الإساءات لمن قاموا بإنتخابه .

كما طالب محمود الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة النائب الهامى عجينة إلى لجنة القيم فور انعقاد مجلس النواب للتحقيق معه فى تلك الإساءات الموجهة منه للشعب المصرى فى تصريحاته.