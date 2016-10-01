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القبض على مسجلين خطر أثناء سرقتهما دراجات بخارية لإعادة بيعها بالنزهة

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القبض على مسجلين خطر أثناء سرقتهما دراجات بخارية لإعادة بيعها بالنزهة القبض على مسجلين خطر أثناء سرقتهما دراجات بخارية لإعادة بيعها بالنزهة

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجلين خطر بمنطقة النزهة، وذلك أثناء قيادتهما دراجة بخارية قاما بسرقتها من أحد المواطنين، حيث تبين أنهما اعتادا سرقة الدراجات البخارية وبيعها مرة أخرى بعد استخدامها، وتم اقتيادهما إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، حيث تمكنوا وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم من ضبط كلا من "سعيد.ع.ع" 42 سنة عاطل، و"عبد الله.ف.ش" 26 سنة سائق، وذلك أُثناء استقلالهما دراجة بخارية، حيث اعترفا بسرقتها من "سعودى مصطفى سعد" 52 سنة عامل.

وبتطوير مناقشتهما أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب العديد من سرقة الدراجات البخارية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم رقم 14903 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مصر 365

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