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النائب يسري المغازي يستنكر محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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النائب يسري المغازي يستنكر محاولة اغتيال النائب العام المساعد النائب يسري المغازي يستنكر محاولة اغتيال النائب العام المساعد

النائب يسري المغازي (أرشيفية)

استنكر النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، البيان الصادر عن حركة «حسم» الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وتبنت فيه محاولة الاغتيال الفاشلة للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.

وقال “ المغازي”، في بيان، اليوم، إن مثل هذا البيان لا يصدر إلا عن «مجموعة من المتطرفين الجبناء الذين جندوا أنفسهم لخدمة الشيطان وتنفيذ المخططات الأجنبية الرامية إلى الإضرار بالوطن وأبنائه».

وأضاف أن بيان حركة حسم كشف بما لا يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان لم تتراجع عن تبنيها للأعمال الإرهابية المسلحة ولم تحيد عنها وأنها تصر على التخريب والتطرف وهو ما يستدعي حالة استنفار عامة في قوات الجيش والشرطة لملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومخططاتهم حتى لا يتحولو إلى شوكة في جنب الوطن.

وطالب الجهات الأمنية بسرعة القبض على تلك الخلايا وتقديمهم لمحاكمات عاجلة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار البلاد وترويع المواطنين الأمنين.

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