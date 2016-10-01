محام يتقدم ببلاغ ضد إلهامي عجينة بتهمة سب وقذف الشعب المصري

تقدم طارق محمود، المحامي بالبلاغ رقم 4682 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، اتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصري بعد تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بتوقيع كشف العذرية على كل طالبة متقدمة للإلتحاق بالجامعات للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي بالجامعات على حد زعمه.

وأضاف في البلاغ أن تلك التصريحات تمثل سبًا وقذفًا في حق جميع المصريين واعتداء صارخ على كرامة الشعب المصري ممثلاً في جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم وسببت أضرارًا نفسية بالغة لهم لاستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم وهي الأمور التي تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري .

وطالب طارق محمود في بلاغه بإرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن هذا العضو للتحقيق معه فيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصري وطالب أيضا بتوقيع الكشف الطبي عليه من الناحية العقلية والنفسية لتحديد ما إذا كان مسئولا عن أفعاله وأقواله من عدمه وإرفاق تصريحاته كأدلة ثبوت على إرتكابه لتلك الجرائم.

وأشار محمود في تصريحات خاصة إلى أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام بعد تكرار تطاول هذا النائب على أعراض الشعب المصري وتناول ما يمس شرفهم بهذا الشكل المشين من أجل تحقيق «شو إعلامي» له وتسليط الأضواء عليه.

وأكد أن هذا النائب لا يستحق أن يمثل أهل دائرته من الشعب المصري تحت قبة البرلمان، بعد كل تلك الإساءات المتعمدة وأنه من المفترض أن يكون النائب مدافع عن حقوق الشعب وكرامته وليس هو أول من يحمل الإساءات لمن قاموا بانتخابه.