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خبر في الجول - الكاف يوقع عقوبة على الزمالك بسبب إنيمبا

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خبر في الجول - الكاف يوقع عقوبة على الزمالك بسبب إنيمبا خبر في الجول - الكاف يوقع عقوبة على الزمالك بسبب إنيمبا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 15 ألف و300 دولار لصالح نادي إنيمبا النيجيري.

و علم FilGoal.com أن هذا القرار قد جاء بعد تلقي الفارس الأبيض خطابا يفيد أن الفريق النيجيري قد قام بالتقدم بشوى ضد الزمالك بعد تأجيل مباراة الفريقي بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد قام بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام في 15 أغسطس بدل من 14 من نفس الشهر وهو ما دفع النادي النيجيري لتحمل تكاليف إقامة يوم أخرى بالإضافة لتذاكر الطيران بعد تعديل موعد العودة لنيجيريا.

وقام مسؤولو إنيمبا بإرسال الخطاب للكاف متضمنا الفواتير التي تم دفعها وقام المسؤولون بمناقشة الأمر على هامش الاجتماع الفني وتم توقيع الغرامة على النادي الأبيض والتي أصبح مطالبا بدفعها لصالح النادي النيجيري.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا على الفريق، وتأهل الفارس الأبيض حاليا لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

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