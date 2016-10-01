الأهلي يدرس عرضا من الكويت لخوض ودية خلال فترة التوقف

يدرس الأهلي عرضا من فريق الكويت الكويتي لخوض مباراة ودية أمامه خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

الدوري المصري كان قد توقف بسبب ارتباطات المنتخب بخوض تصفيات كأس العالم 2018 إذ يلتقي مع الكونجو يوم 9 أكتوبر الجاري.

وتلقى الأهلي الدعوة لخوض المباراة يوم 9 أكتوبر في مصر مع تواجد الفريق الكويتي في معسكر قصير بالقاهرة.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يدرس العرض للبت فيه بما يتناسب مع احتياجات الفريق.

وكان مجلس إدارة النادي وافق على استضافة تدريبات الفريق الكويتي على ملاعب النادي بمدينة نصر خلال فترة التوقف الدولية.