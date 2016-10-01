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بريطانيا: روسيا يمكن أن تصبح دولة «منبوذة»

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بريطانيا: روسيا يمكن أن تصبح دولة «منبوذة» بريطانيا: روسيا يمكن أن تصبح دولة «منبوذة»

وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون (أرشيفية)

قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، اليوم السبت، إن روسيا تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة، في انتقادات لعمليات القصف التي تشنها في سوريا والتي تطال موظفي الإغاثة.

وصرح جونسون لصحيفة “صن” إن الروس “يسقطون قنبلة وينتظرون خروج موظفي الإغاثة والمدنيين لسحب الجرحى من بين الأنقاض، وبعد ذلك بخمس دقائق يسقطون قنبلة أخرى”.

وقال إن “ البريطانية لديها أدلة بأن المقاتلات الروسية شنت مثل هذه الغارات”، وأضاف “لدينا أدلة تجعلنا نعتقد أن الروس يفعلون ذلك بأنفسهم”.

وأوضح “نحاول توثيق ذلك بشكل تام لأن هذه في رأيي هي جريمة حرب لا تقبل الشك”.

وبيّن أن بريطانيا والولايات المتحدة تدرسان “مجموعة من الخيارات” الهادفة إلى زيادة الضغوط على موسكو، وقال “أقوى سلاح لديها هو الحاق العار” بروسيا.

وأضاف أن “موقف العالم من روسيا يتزايد صلابة، واعتقد أن الناس يعتقدون الآن أن روسيا تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة”.

وقال “إذا استمروا على هذا النحو فإنهم سيخسرون أي تعاطف أو إعجاب لهم في العالم، واعتقد أن ذلك يهمهم”.

وتابع “في النهاية إذا كانت استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي عظمة ومجد روسيا، فإنه يخاطر بأن يتحول ذلك إلى رماد لأن الناس ينظرون إلى أفعاله باستياء”.

وتبادل الطرفان الروسي والأمريكي اللوم إثر انهيار هدنة قصيرة تم التوصل إليها الشهر الماضي بوساطة منهما.

ومنذ ذلك الوقت تتهم روسيا بشن عمليات قصف عشوائية في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون دعما للحكومة السورية التي تسعى إلى السيطرة على كامل المدينة.

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