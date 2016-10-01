الصحة الدولية: مقتل أكثر من 100 طفل شرق حلب الأسبوع الماضي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن منظمة الصحة الدولية، أن اندفاع مجموعة من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة السورية نحو شن هجمات تستهدف مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية فضلا عن القصف الروسي والسوري المكثف لهذه المنطقة، أسفر عن مقتل 338 شخصًا الأسبوع الماضي، بينهم أكثر من 100 طفل.

ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن تصريح ريتشارد برينان مدير إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية في المنظمة للصحفيين، قوله إنه مع تدمير معظم المستشفيات ذات الإمكانيات المحدودة بالفعل في حلب خلال الهجوم الأخير، من المتوقع أن يموت غالبية الأشخاص المصابين جراء هذه الهجمات والذي يبلغ عددهم 846، من بينهم 261 طفلا.

ولفتت إلى أن ثمة مزاعم متناقضة حول نجاح الهجوم العسكري الذي شنته الحكومة السورية أمس الجمعة، حيث ادعت بأن مقاتليها استولوا على مزيد من الأراضي في الأجزاء الشرقية من حلب وتغولوا إلى مركزها حيث اشتبكوا مع المعارضة المسلحة.

فيما نفى قادة المعارضة السورية هذه التقارير، وقالوا إن قوات الحكومة السورية لم تتمكن من إحراز أي تقدم يذكر منذ سيطرتها على مخيم حندرات للاجئين أمس الأول الخميس.

وتتهم منظمات المراقبة الدولية روسيا وسوريا بقصف أهداف مدنية من مستشفيات ومدارس وبنى تحتية رئيسية دون أي مراعاة لسلامة المدنيين وعددهم 250 ألف سوري في حلب. وقالت المعارضة السورية أمس الجمعة إن الحكومة قصفت محطة المياه الرئيسية الذي تغذي حلب.

أ ش أ