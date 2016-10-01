بالصور.. ختام أعمال منتدى “مؤشر جودة الحياة في الريف المصري” بالغردقة‎

تختتم أعمال مؤتمر “مؤشرجودة الحياة في الريف المصري” بمشاركة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج، و اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، واللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، بأحد فنادق الغردقة، وشمل المنتدى عقد عشرة جلسات يناقش بها عدة محاور أهمها مؤشر جودة الحياة في الريف المصري ، الجهود المحلية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري “الصحة والبيئة والتعليم والإسكان والثقافة والبنية التحتية والطرق والنقل والمواصلات والطاقة”.

فيما أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري ومدير البحوث، أن المنتدى يهدف إلى مواصلة الاستفادة من المعلومات الجيدة التي وفرها وأتاحها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى دفع التنمية وتدعيم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ومنها بيانات المسح الشامل لخصائص الريف المصري و أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تخطيطه وبالتالي لا يمكن تحسينه.

ويهدف المنتدى المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى تصنيف القرى وتحديد احتياجاتها داخل محافظات مصر وبين المحافظات بعضها البعض لتحديد الأولويات، وبيان أولوية الصعيد في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل تسترشد بها الجهات الحكومية المسئولة والجهات المهتمة بالمسئولية الاجتماعية ما يؤدي إلى تعظيم الأثر الإيجابي على المواطن المصري.