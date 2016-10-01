«أبو شعر والإنشاد الديني» في حفل ذكرى الهجرة النبوية بالأوبرا.. غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، ويقام الحفل في الساعة الثامنة مساء الغد، على المسرح الكبير.

ويضم الحفل فاصلين، الأول لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وتقدم نخبة من الأناشيد والابتهالات والأغانى الدينية التي وضعها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب – من نور رحاب سيدنا الحسين لعبد العظيم محمد، بدا بدر سعد للشيخ علي محمود، يا طالب الغفران لمحمد الشاطبي، ابتهال بذكر محمد، وديلي سلامي يا رايح الحرم، طلع البدر علينا من التراث الصوفي.

كما يضم الفاصل الأول عدد من الأعمال المعاصرة منها ذكر الهدى، ليالي رسول الله لأحمد عبد الله، اشهدوا لحسام صقر، ودعوني اناجي حبيبي توزيع قائد الحفل علاء عبد السلام، أداء محمد الملطاوى، أحمد الوزيرى، خالد حسنى، حاتم زايد، تامر نجاح، وائل سراج، محمد عبد الحميد، محمد عبد التواب، أشرف زيدان، حسام صقر، إبراهيم فاروق، طه حسين، أحمد بكر، أسامة الفيومى وحاتم عبد الظاهر.

أما الفاصل الثاني يحييه فريق الأخوة أبو شعر السوري بباقة منوعة من الابتهالات والتواشيح الصوفية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية وتحمل مذاق بلاد الشام منها قمر سيدنا النبى، كلمات الشيخ أحمد أبو الحسن، مولاى صلى وسلم دائما أبدا، كلمات الإمام البوصيرى، صلى عليك الله يا هاديا لله، كلمات الشيخ صالح الجعفري، يا من يراني ولا أراه، كلمات الإمام الرواس ومنور القلب والوجه، كلمات الإمام ماضى أبو العزائم.