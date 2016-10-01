مؤتمر كوبر - القلق من حراسة المرمى.. وأسباب استبعاد شيكابالا وغالي

قال هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر إن التشكيل الحالي يضم أفضل 3 حراس مرمى في مصر مشيرا إلى أنه لا داعي للقلق بشأن مستواهم، كما تحدث عن استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك مشيرا إلى أن هناك العديد من اللاعبين في مركزه.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجو في أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا يوم 9 من الشهر الجاري.

وصرح كوبر للصحفيين "لا داعي للقلق نمتلك أفضل 3 حراس مرمى في مصر وهم الحضري والشناوي وشريف إكرامي".

وأضاف "لا داعي للقلق فهم الأفضل، مستوى الحضري طبيعي ومن المككن أن يكون غير موفق في مباراة".

واستطرد "من الممكن أن يستقبل الشناوي 5 أهداف في مباراة نظرا لأن الفريق غير موفق أتمنى أن يثق المصريون في الثلاثي".

استبعاد شيكابالا

وعلل كوبر عدم استدعاء شيكابالا مهاجم الزمالك "أتابعه جيدا، مستواه في تزايد، لكن يوجد أكثر من لاعب في مركزه لذلك تم استبعاده".

ضم حجازي واستبعاد غالي

وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث عن استبعاد حسام غالي وضم أحمد حجازي مدافع الأهلي الذي يغيب عنه منذ شهرين للإصابة.

وقال الأرجنتيني "عدم اختيار غالي يعود لأسباب فنية وليست تأديبية مثلما تردد، بالنسبة لحجازي فهو ليس مصابا ولكنه لم يشارك مع الأهلي وضمه للمنتخب جاء بعد متابعته عن قرب".

وتابع "بالنسبة لاستبعاد وليد سليمان فمن الممكن أن يكون متواجدا بالتجمع المقبل، وعلى اللاعبين التركيز فقط في التدريبات.. بشكل عام نؤمن باللاعبين المتواجدين في القائمة".