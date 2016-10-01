لهيطة: منتخب مصر يسافر للكونجو فجر الجمعة ويعود عقب المباراة مباشرة

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري إن الفريق سوف يغادر إلى الكونجو في تمام الساعة الثالثة فجر الجمعة المقبل.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونجو يوم 9 من الشهر الجاري في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال لهيطة للصحفيين "سيخوض المنتخب تدريب وحيد في الكونجو على أن يتجه فورا إلى القاهرة عقب المباراة مباشرة ويصل في تمام التاسعة صباح يوم 10 أكتوبر المقبل".

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم السبت بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الكونجو.

وكان منتخب مصر قد توجه للاسكندرية السبت استعدادا للدخول في المعسكر المغلق بملعب برج العرب.