المنتخب يتجه للإسكندرية لبدء معسكره المغلق استعدادا للكونجو

غادر المنتخب المصري مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر متجها إلى الإسكندرية استعدادا للدخول في معسكر مغلق بملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب المصري فجر الجمعة للتوجه إلى الكونجو. (طالع التفاصيل)

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل ضمن أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويخوض منتخب مصر تدريب وحيد في الكونجو ثم يعود للقاهرة عقب المباراة مباشرة يوم 9 أكتوبر.

وكان هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت للحديث قبل المواجهة المرتقبة. (طالع التفاصيل)