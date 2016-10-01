أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر: سأرحل عن منتخب مصر في حالة واحدة

Google+ Print
كوبر: سأرحل عن منتخب مصر في حالة واحدة كوبر: سأرحل عن منتخب مصر في حالة واحدة

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أنه لن يرحل عن الفراعنة سوى في حالة واحدة فقط وهي عدم توفير سبل الراحة له.

هيكتور كوبر يستعد لقيادة الفراعنة نحو حلم الصعود لمونديال 2018 إذ يواجه منتخب مصر مضيفه الكونجولي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال كوبر في مؤتمره الصحفي السبت "سأرحل عن الفراعنة في حالة واحدة فقط، وهي عدم توفير سبل الراحة للفريق".

وأضاف "اتحاد الكرة يوفر جميع احتياجات ، لكن في حالة عدم توفر أي طلبات للجهاز الفني سأرحل فورا".

وتابع "في هذه الحالة وجودي لن يكون له فائدة".

كوبر تولى مسؤولية منتخب مصر في العام الماضي ونجح في قيادته نحو الصعود لكأس أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2010.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب