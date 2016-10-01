كوبر: سأرحل عن منتخب مصر في حالة واحدة

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه لن يرحل عن الفراعنة سوى في حالة واحدة فقط وهي عدم توفير سبل الراحة له.

هيكتور كوبر يستعد لقيادة الفراعنة نحو حلم الصعود لمونديال 2018 إذ يواجه منتخب مصر مضيفه الكونجولي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال كوبر في مؤتمره الصحفي السبت "سأرحل عن الفراعنة في حالة واحدة فقط، وهي عدم توفير سبل الراحة للفريق".

وأضاف "اتحاد الكرة يوفر جميع احتياجات المنتخب، لكن في حالة عدم توفر أي طلبات للجهاز الفني سأرحل فورا".

وتابع "في هذه الحالة وجودي لن يكون له فائدة".

كوبر تولى مسؤولية منتخب مصر في العام الماضي ونجح في قيادته نحو الصعود لكأس أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2010.