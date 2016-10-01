الأهلي يظهر بالزي الجديد أمام الداخلية

بات من المنتظر أن يظهر الأهلي بالزي الجديد له في مباراته المقبلة أمام الداخلية بالدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأهلي تسلم القميص الجديد الخاص من الشركة الراعية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين "النادي تسلم القميص الجديد والذي سيظهر به الفريق الأول من شركة سبورتا الراعية".

وأضاف "الأهلي سيظهر بزيه الجديد بداية من مباراة الداخلية يوم 15 أكتوبر".

الأهلي كان قد تعاقد مع شركة سبورتا في العام الماضي بعد سنوات قضاها مع شركة أديداس الألمانية.