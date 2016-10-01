إنهاء خدمة عضو هيئة تدريس بطب بني سويف وإحالته للنيابة العامة ‎لانقطاعه عن العمل

المراسل: محمد شعبان

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 138 المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس لجامعة على إنهاء خدمة الدكتور «محمد ،م، أ» المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري بالجامعة لانقطاعه عن العمل من شهر نوفمبر 2015 حتي الآن وإحالته إلى النيابه العامة ومطالبتة برد ما تم صرفه من راتب دون وجه حق.

وكان مجلس الجامعة تلقى مذكرة مقدمة من عميد كلية الطب يفيد بأن الدكتور محمد منقطع عن العمل منذ 4 نوفمبر 2015، وحتى ديسمبر 2015، ومن يناير 2016، وحتى يونيو 2016، وقد قام بصرف مبلغ 36217 جنيهًا دون وجه حق خلال تلك الفترة، وقد تم توجيه 3 إنذارات رسمية بعلم الوصول بضرورة الحضور للعمل وقد أبلغ أنه مريض، إلا انه لم يلتزم بالعرض على اللجنة الطبية وعليه تم العرض على مجلس الكلية بتاريخ 19يوليو 2016 وقرر مجلس الكلية وقف راتبه، وإحالة الموضوع إلى مجلس الجامعة والذي أصدر قرارًا بفصله بناء على رأي المستشار القانوني.

واستند قرار مجلس الجامعة إلى نص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 “أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل”.

من جانبه أكد الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية حيث أنها جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية، للقضاء على الفساد أيًا كان أشكاله أو أنماطه وأيًا كان موقع أو مركز مصادره و منابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة.

وشدد لطفي على أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة بأي شكل من ولن تسمح بعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية.