نيابة قنا تحقق في مقتل عامل وضبط 92 بندقية آلية و43 ألف طلقة نارية

بدأت نيابة مركز قنا برئاسة حسام القياس وكيل النيابة، اليوم السبت، تحقيقاتها فى مصرع عامل بطلقات نارية وضبط سائق و92 بندقية ألية، و 43 ألف طلقة نارية متنوعة إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنطقة الحبلية بقرية الجزيرية بمركز قنا، حيث بدأت فى حصر المضبوطات التي تم تحريزها لبيان أعدادها و التحفظ على السائق لحين الإنتهاء من حصر المضبوطات لسماع أقواله.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمقتل عامل وضبط عدد كبير من الأسلحة النارية بمركز قنا.

كشفت التحريات ورود معلومات بإعتزام تجار أسلحة جلب كمية من الأسلحة من السودان ونقلها إلى سوهاج، فتم تشكيل عدة أكمنة بالطرق الجبلية وتمكن أحد الأكمنة بالمنطقة الجبلية بقرية الجزيرية من ضبط السيارة، واثناء ضبطها قام المتهمون بإطلاق النيران على القوة الأمنية فبادلتهم إطلاق النيران ونتج عنها مصرع المدعو حارس. أ. ش. إثر إصابتة بطلقات نارية، وتم ضبط المدعو حسام. ص. أ. سائق السيارة رقم 54576 نقل سوهاج، و92 بندقية ألية، و43 ألف طلقة متنوعة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تولت النيابة التحقيق.