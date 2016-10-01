أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نيابة قنا تحقق في مقتل عامل وضبط 92 بندقية آلية و43 ألف طلقة نارية

Google+ Print
نيابة قنا تحقق في مقتل عامل وضبط 92 بندقية آلية و43 ألف طلقة نارية نيابة قنا تحقق في مقتل عامل وضبط 92 بندقية آلية و43 ألف طلقة نارية

1 أكتوبر 2016 | 11:58 صباحاً

جانب من المضبوطات

بدأت نيابة مركز قنا برئاسة حسام القياس وكيل النيابة، اليوم السبت، تحقيقاتها فى مصرع عامل بطلقات نارية وضبط سائق و92 بندقية ألية، و 43 ألف طلقة نارية متنوعة  إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة  بالمنطقة الحبلية بقرية الجزيرية بمركز قنا، حيث بدأت فى حصر المضبوطات التي تم تحريزها  لبيان أعدادها و التحفظ على السائق لحين الإنتهاء من حصر المضبوطات  لسماع أقواله.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا  بمقتل عامل وضبط عدد كبير من الأسلحة النارية بمركز قنا.

كشفت التحريات  ورود معلومات بإعتزام تجار أسلحة جلب كمية من الأسلحة من السودان  ونقلها إلى سوهاج، فتم تشكيل عدة أكمنة بالطرق الجبلية وتمكن أحد الأكمنة بالمنطقة الجبلية بقرية الجزيرية من ضبط السيارة، واثناء ضبطها قام المتهمون بإطلاق النيران على القوة الأمنية فبادلتهم إطلاق النيران ونتج عنها مصرع المدعو حارس. أ. ش. إثر إصابتة بطلقات نارية، وتم ضبط المدعو حسام. ص. أ. سائق السيارة رقم 54576 نقل سوهاج،  و92 بندقية ألية، و43 ألف طلقة متنوعة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تولت النيابة التحقيق.

2016-10-01

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا