أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعودية: «سعودي أوجيه» تفوز بطباعة المصحف الشريف 5 سنوات

Google+ Print
السعودية: «سعودي أوجيه» تفوز بطباعة المصحف الشريف 5 سنوات السعودية: «سعودي أوجيه» تفوز بطباعة المصحف الشريف 5 سنوات

طباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (عكاظ)

أفادت مصادر بأن شركة “سعودي أوجيه” المملوكة لورثة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، المشغل السابق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتي سرحت أكثر من 1300 موظف أخيراً، فازت بعقد جديد لتشغيل المجمع خمس سنوات جديدة، بعد تقدمها على ست شركات منافسة للتشغيل.

وأكدت المصادر لصحيفة “عكاظ” في عدد السبت بقاء الشركة لتشغيل المجمع، وأن بداية العمل “مسألة وقت فقط” وستعود في الأسبوعين القادمين، بعد أن تنفذ شروط الوزارة، ومن أبرزها تقديم ضمانات بنكية، وتسديد تأمينات.

وأوضحت المصادر، أن الشركة بدأت في التفاوض مع موظفيها السابقين لاستعادتهم، لكن بعقود جديدة، وبرواتب ومميزات أقل بكثير من السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية