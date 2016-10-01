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«سحر نصر» تناقش مع بعثة البنك الدولي تطورات برنامج الإسكان الاجتماعي

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«سحر نصر» تناقش مع بعثة البنك الدولي تطورات برنامج الإسكان الاجتماعي «سحر نصر» تناقش مع بعثة البنك الدولي تطورات برنامج الإسكان الاجتماعي

سحر نصر خلال اجتماعها مع ممثلي البنك الدولي

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بعثة البنك الدولي التي تزور لمتابعة التقدم في تنفيذ البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي الممول من البنك الدولي بتمويل بقيمة 500 مليون دولار.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب ببعثة البنك في زيارتها إلى مصر، مشيرة إلي أن البرنامج الممول من البنك يدعم برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح ، ويأتي على قائمة أولويات المصرية، في إطار الحرص علي تحسين معيشة المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج الإسكان الاجتماعي سيساهم بشكل غير مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، حيث أنه من المتوقع أن يوفر حوالي 1.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات.

وأشار مسؤولي البنك الدولي إلي أن عدد المستفيدين من البرنامج حتي اليوم بلغ 53 ألف أسرة، حيث يهدف البرنامج إلي أن يصل عدد المستفيدين لأكثر من 820 ألف أسرة من محدودي الدخل بحلول عام 2020 وبالتالي فإنه من المتوقع أن يصل اجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلي 3.6 مليون مواطن.

وناقشت الدكتورة الوزيرة، مع مسؤولى البنك، دعم تطوير العشوائيات، حيث أكدت الوزيرة علي أهمية معالجة قضية العشوائيات، مع الأخذ في الاعتبار عدد من القضايا المرتبطة بإعادة التوطين والتأهيل مثل ربط الوحدات السكنية الجديدة بمراكز العمل لضمان توفير سبل معيشة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

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