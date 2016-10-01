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بالصور.. تحرير 146 محضرًا خلال حملة لإزالة إشغالات الطرق بالأقصر

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جانب من إزالة الإشغالات

جانب من إزالة الإشغالات

شنت رئاسة مدينة الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة ، واللواء زكى مختار مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن تحرير 146 محضرًا.

و أكد “ياسين” أن الحملة تضمنت نظافة وإزالة العوائق التى تعوق الحركة المرورية من أعمال للبناء كالرمل والحديد وشكائر الأسمنت المنتشرة بطريق الكباش ويوسف حسن وشارع معبد الكرنك، بالإضافة إلى إزالة مباني علي قطعتي أرض صادر لهما قرارات إزالة من قبل فى المنطقة الواقعة بطريق الكباش، خلف كنيسة السيدة العذراء مباشرةً ، وتمت الإزالة بهدف تحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة والحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة الأقصر ورفع كل المظاهر السلبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.

وتمكنت الحملة أيضًا من تحرير 146 محضرًا متنوعًا منها 45 إشغال طريق، 14 محضر نظافة، 22 بائع متجول، 65 إشغالات إدارية.

جانب من إزالة الإشغالات

جانب من إزالة الإشغالات

جانب من إزالة الإشغالات

جانب من إزالة الإشغالات

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