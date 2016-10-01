غرفة «الحرف اليدوية»: بحث إنقاذ 157 ورشة فخار من التوقف مع محافظة القاهرة

أكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن الغرفة بصدد عقد اجتماع مع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة قريبًا لاتخاذ الإجراءات الأزمة لإنقاذ نحو 157 ورشة صغيرة تعمل في مجال الفخار بمنطقة الفخارين بمصر القديمة من الغلق وانقراض المهنة.

وأضاف عمران أن مجلس إدارة الغرفة قام بزيارة المنطقة للوقوف على مشاكل الصناع، وذلك ضمن خطة الغرفة بحصر الورش الصغيرة العاملة في كافة مجالات الحرف اليدوية لتوفيق أوضعها، والعمل على حل مشاكلها مع الجهات الحكومية المعنية لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي لتساهم في تنمية الاقتصاد القومي.

ولفت عمران في بيان الغرفة صباح اليوم السبت إلى أن منطقة الفخارين تعاني من عدة مشاكل والتي تهدد بغلق الورش، موضحًا أن هناك انخفاض في الطلب من قبل التجار للتعاقد مع الورش على طلبات انتاجية، إضافة إلى هروب العمالة الماهرة وارتفاع أسعار المواد الخام.

وقال رئيس الغرفة إنه “على الرغم من وجود منطقة الفخارين إلا أن الحكومة تتجاهل توصيل المرافق لها، حيث لاتزال بلا كهرباء أو الغاز ، ذلك في الوقت التي حصلت في علي دعم مادي من وكالة التنمية الأمريكية والحكومة الإيطالية بهدف إقامة قرية الفخارين للمحافظة على هذا التراث الحرفي وتوفير فرص للعمل والمحافظة على البيئة، لافتا الى انة كان من المقرر افتتاحها 2003 وحتي الان لم تصل اليها المرافق ولم يتم الافتتاح رسميًا”.

وأكد عمران خلال زيارة الغرفة للمنطقة أنه وجد كابلات الكهرباء ومواسير الغاز موجودة في المدينة، لكن لم يتم توصيلها بشكل رسمي إلى الورش حتى الآن دون أسباب واضحة.

وأشار إلى أن أصحاب الورش يسددون رسوم ممارسة نظير استخدام الكهرباء تصل إلى 1500 جنيه شهريًا، لافتا إلى أن هناك عدد الورش التي وقع عليها غرامة تصل إلى 120 ألف جنيه بسبب سرقته للتيار الكهربائي.

وأكد عمران أن الغرفة بصدد التعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية لوضع السبل لتوفيق لوضع بعض الورش بالمنطقة للمعايير البيئية، حيث توجد ورش تعمل بحرق الأخشاب تعويضًا عن عدم توصيل الغاز مما يتسبب في انبعاث الدخان وتلوث الهواء، منوهًا أن تكلفة تشغيل الأفران بالخشب أعلى من تشغيله بالغاز الطبيعي.

وأشار عمران إلى أن لقاء الغرف مع نائب نلفظ القاهرة سيطرق إلى ضرورة تخفيف المحافظة الأعباء الايجارية الورش لحين تطويرها ومنحها القدرة على تسويق منتجاتها بمعايير علمية ستتبناها الغرفة خلال الفترة القادمة مع ورش منطقة الفخارين.

ونوه عمران إلى أن محافظة القاهرة تطالب بقيمة ايجارية تصل إلى 25 الف جنيه سنويًا، وان الورش تطالب أن تكون القيمة الايجارية 6 آلاف جنيه سنويا للوحدة وذلك للتخفيف العبء المادي عليها.

وتابع عمران قائلا “الورش تشكو من ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث وصل سعر طن الطين الأسواني من 300 جنيه إلى 500 جنيه مؤخرًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر مادة الجليز، المستخدمة في طلاء وتلوين الأواني، من 12 إلى 18 جنيها للكيلو ، فضلًا عن ارتفاع أجر العمالة ، حيث يتراوح الأجر اليومي للعامل في ورش الفخار من 50 جنيها إلى 100 جنيه على حسب حجم إنتاجه”.