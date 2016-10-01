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حبس عشيقة المتهم بقتل زوجته بالسلام 4 أيام بتهمة التحريض على القتل

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حبس عشيقة المتهم بقتل زوجته بالسلام 4 أيام بتهمة التحريض على القتل حبس عشيقة المتهم بقتل زوجته بالسلام 4 أيام بتهمة التحريض على القتل

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بحبس المتهمة "م.س" 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها "خادم كنيسة" بمنطقة السلام.

 

 

وكانت النيابة حققت مع المتهمة، عقب الاستماع لشهادة أبناء المجنى عليها، والذى أكدت إحدى أبنائها خلال التحقيقات، أن والداها كان على علاقة بالمتهمة الثانية، وهى التى اشعلت نار الشك فى قلبه تجاه المجنى عليها.

 

 

وأسندت النيابة للمتهمة تهمة التحريض على القتل، بتحريض زوج على قتل زوجته بالسلام.

 

 

يذكر أن ابنة المجنى عليها، ذكرت أن والدها احتجز والدتها لعدة أيام، وفشلوا فى إنقاذها، واعترفت أن والدها هو من قتل المجنى عليها بعد أن اعتاد تعذيبها يوميا، انتقاما منها.

 

 

وكانت النيابة تلقت إخطارا الأربعاء الماضى بالعثور على جثة ربة منزل تدعى "نجوى.ف"، 42 عاما، مقتولة إثر سكوب ماء مغلٍ تسبب فى إحراق جسدها بالكامل، وكشفت التحريات الأولية أن زوجها "مجدى.س"، 54 عاما، خادم بالكنيسة، هو من وراء ارتكاب الواقعة.


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