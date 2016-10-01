لليوم الثاني.. تواصل جلسات الحوار بين حكماء الشرق والغرب بجنيف

انطلقت صباح اليوم السبت، جلسات الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي بجنيف، لليوم الثاني على التوالي.

من المقرر، أن يصدر اليوم بيانًا ختاميًا يتضمن نتائج المناقشات، وكذلك ما تم الاتفاق عليه من مبادرات ومشروعات مشتركة من أجل تحقيق السلام ونشره في كافة ربوع العالم.

ويلقي الإمام الأكبر، خطابًا مهمًا في المعهد المسكوني في مدينة «بوسيه» حول دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية.

كانت فعاليات الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قد انطلقت أمس الجمعة في مقر مجلس الكنائس العالمي بجنيف.