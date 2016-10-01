وزير الطيران يتابع تأمين شركة «فالكون» لمطار شرم الشيخ

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن شريف فتحي وزير الطيران المدني سيقوم بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة أول يوم تدريب لشركة فالكون للخدمات الأمنية، والتي تبدأ مرحلة التدريب داخل صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ الدولي، والذي يستمر لمدة 3 أشهر.

وتقوم شركة فالكون بتقديم الخدمات الأمنية وفحص حقائب السفر الخاصة بالركاب، كذلك تفتيش الركاب قبل صعودهم على الطائرات بمطار شرم الشيخ الدولي، كما ستبدأ الشركة بالعمل بمبني الركاب ٢ الجديد بمطار القاهرة الدولي خلال الأيام القليلة القادمة.

من ناحية آخرى قال شريف فتحي وزير الطيران المدني أن مطار شرم الشيخ الدولي، سوف يستقبل الْيَوْمَ السبت أول رحلة تابعة لشركة “إير كايرو” الشركه الوطنية، والمتخصصة في مجال الطيران العارض والمنخفض التكاليف، قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية ، وعلى متها 170 راكبًا.

ومن جانبه أكد ياسر الرملي رئيس شركة “إير كايرو” أن الشركة سوف تسير رحلة خاصة أسبوعية من مدينة فرانكفورت إلى مطار شرم الشيخ، وأضاف الرملى أن الشركة تسير بالفعل 8 رحلات أسبوعية منتظمة من عدة مدن ألمانيا، ومنها ميونخ وشتوتجارت ودوسلدورف وهانوفر إلى مطار الغردقة.