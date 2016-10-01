أسباب عدم خسارة الوزن رغم اتباع الـ«رجيم»

يعاني كثير من النساء من ثبات الوزن على الرغم من اتباعهن لنظام غذائي صحي ومتوازن وقليل السعرات الحرارية “الرجيم”، ما يؤدي إلى الشعور بالإحباط، وقد يصل الأمر إلى عدم الاستمرار في الالتزام بالنظام الغذائي.

ولذلك، نعرض لك أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم نقص وزنك كي تتجنبيها :

1 – عدم شرب كميات كافية من الماء

إذا كنتِ تريدين إنقاص وزنك، فيجب أن يكون الماء هو صديقك المفضل خلال رحلتك للوصول إلى الوزن المنشود، فإن شرب كميات كافية من الماء يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي، ما يساعد الجسم على حرق الدهون الزائدة وزيادة معدل الأيض، لذلك احرصي على تناول من 8 – 12 كوب من الماء يوميًا.

2- الاستمرار على روتين ثابت

عند الاستمرار على نفس النظام الغذائي لفترة طويلة يعتاد الجسم على هذا الروتين، وبالتالي فإن الجسم يعمل على تقليل السعرات الحرارية التي يحرقها، ما يؤدي إلى عدم نقص الوزن، لذلك ينصح بعض الأطباء بكسر النظام الغذائي وتناول وجبة دسمة مرة أسبوعيًا حتى لا يعتاد الجسم على الأطعمة قليلة السعرات ويقلل معدل الحرق.

3- عدم أخذ قسط كافٍ من النوم

يؤكد الباحثون على أهمية النوم لفترات كافية ليلًا، لضمان نجاح عملية تقليل الوزن، فالنوم لمدة 8 ساعات متواصلة في أثناء الليل، يساعد الجسم على اتمام عملية حرق الدهون الزائدة بشكل صحيح، كما أكدت بعض الدراسات أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الشراهة والشعور بالجوع.

4- الإصابة بالإمساك

من المعروف أن الإمساك هو عدو الرجيم الأول، فعند الإصابة بالإمساك لا يتخلص الجسم من الفضلات العالقة في الأمعاء، وهي المخرج الأساسي للدهون الموجودة بالجسم.

احرصي على أن يحتوي نظامك الغذائي على الفواكه الغنية بالألياف، لتجنب الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى الحليب الذي يعمل كملين طبيعي.

5- الحرمان

بعض الأشخاص يعتقدون أن كلما قل تناولهم للطعام، ساعد ذلك في تقليل وزنهم بشكل أسرع، فيمتنعون عن الطعام لفترات طويلة، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا، فعندما يشعر الجسم بالحرمان يستشعر الخطر ويقوم بالدفاع عن نفسه عن طريق تخزين أغلب الطعام، الذي يحصل عليه في صورة دهون، خوفًا من الجوع والحرمان، لذلك ينصح بتناول وجبات خفيفة على مدار اليوم وتجنب الشعور بالجوع، يمكنك تناول المكسرات غير المملحة بين الوجبات.

6- عدم ممارسة التمارين الرياضية

من الخطأ الاعتماد على النظام الغذائي فقط لإنقاص الوزن، إذا كنتِ تريدين فقد وزنك وليس صحتك، فعليكِ ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب النظام الغذائي، لتقوية العضلات وتجنب ضعف وخمول الجسم، كما إنها تساعد الجسم على حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

إذا تمكنتِ من الجمع بين نظام غذائي صحي متوازن وممارسة الرياضة بشكل منتظم، فلن تكون لديكِ أي صعوبة في إنقاص وزنك.

وأخيرًا، يجب أن تعلمي أن عملية إنقاص الوزن السريعة لا تكون ناجحة على المدى البعيد، فالأمور العظيمة لا تحدث فجأة، بل تحتاج إلى جهد وصبر حتى تصلي إلى هدفك المنشود ووزنك المثالي الذي تحلمين به.