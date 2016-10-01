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المتحدث العسكري: تنظيم «رحلات عمرة» للشباب الفائزين بمسابقتي القوات المسلحة

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المتحدث العسكري: تنظيم «رحلات عمرة» للشباب الفائزين بمسابقتي القوات المسلحة المتحدث العسكري: تنظيم «رحلات عمرة» للشباب الفائزين بمسابقتي القوات المسلحة

العميد محمد سمير المتحدث العسكري (أرشيفية)

نظمت القوات المسلحة مسابقة دينية جماهيرية بعنوان «الأخلاق تصنع إنسان» والتي تهدف إلى إحياء النشاط البحثي الديني العلمي الممنهج ونشر الفكر الديني السمح، وتوجيه الطاقات الإبداعية للشباب لمنظومة القيم الأخلاقية المستندة إلى الثقافة الدينية، كذلك حث الشباب على الاطلاع والتفهم الحقيقي لروح الدين الإسلامى المعتدلة، والتعرف على صحيح الدين ورفض التطرف الفكري والديني والسلوكي.

كما نظمت القوات المسلحة مسابقة قومية بعنوان «إنجازات وطن» ، وتهدف المسابقة إلى توعية الشباب بمنجزات الوطن خلال الفترة الحالية، برغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار العميد محمد سمير المتحدث العسكري في بيان له أنه فاز في المسابقتين اللتان تقدم لها أكثر من 4211 متسابق ومتسابقة من جميع محافظات ومن كافة الفئات العمرية والمراحل التعليمية، 60 متسابقًا ومتسابقة، وجاءت نسبة المشاركة من العاصمة 19%، بينما جاءت نسبة المشاركة من محافظات الوجه البحري 46%، ومن محافظات الوجه القبلي 30%، ومن محافظات سيناء والقناة 5%، كما مثلت نسبة المرأة في المسابقتين 35.5%.

وأقامت القوات المسلحة حفل تكريم للشباب الفائزين في المسابقتين بإدارة الشئون المعنوية، وذلك بحضور مدير الإدارة ورئيس الإذاعة المصرية ، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية.

وكوفئ الفائزين من الأول إلى العاشر بـ 20 رحلة عمرة أو ما يعادل قيمتها المادية في كل مسابقة ، و20 جائزة مالية للفائزين من الحادي عشر إلى العشرين ، و20 هدية عينية للفائزين من المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين في المسابقتين.

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