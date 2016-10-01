ظهور مشكلات جديدة لمستخدمي آيفون 7 و 7 بلس

في ظل الإقبال الكبير على شراء هواتف أيفون 7 و7 بلس الجديدة يواجه العديد من المستخدمين مشاكل عديدة مع أجهزتهم بما فيها انقطاع المكالمات والمشاكل في الاتصال عبر البلوتوث.

ووفقًا لـ MacRumors، يعاني المشتركون في خدمات شركة فيريزون للاتصالات ممن يملكون إما هاتف أيفون 7 أو 7 بلس، من مشاكل كبيرة في الاتصال LTE، كما وردت إحدى الشكاوى من أحد مستخدمي موقع Reddit، حيث ادعى وجود مشكلة مزعجة في هاتف أيفون 7 تتعلق بفشل الاتصال التلقائي بـ LTE، عندما يكون الجهاز خارج نطاق شبكة الواي فاي، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وتشتمل المشكلات الأخرى على انقطاع الاتصال عند استخدام VoLTE، وكذلك فقدان الاتصال بالانترنت LTE ضمن فترات منتظمة، هذا ويدعي المستخدمون بأنهم يضطرون لإيقاف تشغيل VOLTE كحل مؤقت في حال فقد الاتصال بـ LTE.

وفي السابق، اشتكى مشتركو “AT&T” من وجود خلل في هواتف أيفون 7 و7 بلس، بسبب فقدان الاتصال عند إيقاف وضع الطائرة، ونصحت شركة أبل حينها المستخدمين بإعادة إدخال بطاقة SIM من أجل إعادة الاتصال.

واعترفت أبل هذه المرة بعدم وجود حل لهذه المشكلة، هذا وقد ذهب بعض من مستخدمي هواتف أبل الجديدة، إلى شركة أبل من أجل استبدال الأجهزة، ولكن لسوء الحظ واجهوا نفس المشاكل في الهواتف الجديدة.

كما واجه بعض من مالكي سيارات بي إم دبليو مشكلة تتعلق باتصال البلوتوث، عندما حاولوا وصل الهاتف بنظام الترفيه والمعلومات في السيارة، فأصدرت بي إم دبليو بيانا بشأن هذه المشكلة.

ويذكر أن الاختبارات ما زالت قائمة لمعالجة ما يتعلق باتصال البلوتوث بنظام الترفيه في سيارات بي إم دبليو.