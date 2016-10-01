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الصين ستسمح لدول أخرى باستخدام محطتها الفضائية

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الصين ستسمح لدول أخرى باستخدام محطتها الفضائية الصين ستسمح لدول أخرى باستخدام محطتها الفضائية

محطة فضائية (أرشيفية)

أعلنت وكالة الفضاء الصينية استعدادها السماح لدول أخرى باستخدام محطتها الفضائية التي ستبدأ في العمل عام 2022، حسبما صرح مدير تصميم المشروع، وانج تشونجي من المكسيك.

وفي فعالية أقيمت في إطار الدورة الـ67 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، والتي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة، في مدينة جوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو المكسيكية، دعا المسئول الصيني دولاً أخرى للتعاون من أجل تسهيل التنمية التكنولوجية، بحسب وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وأكد تشونجي أن حكومة بلاده تسعى لتحقيق تنمية تعاونية في مجال صناعة مكونات المعدات الفضائية.

وأضاف أن هذه المحطة الفضائية ستستخدم أيضاً كمركز لتدريب واختيار رواد الفضاء والخبراء الأجانب.

جدير بالذكر أن الصين بدأت رسمياً في 2010 برنامج لبناء محطة فضائية.

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