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العثور على جثة الشاب الثاني الذي غرق في الشارقة

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العثور على جثة الشاب الثاني الذي غرق في الشارقة العثور على جثة الشاب الثاني الذي غرق في الشارقة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بـشرطة الشارقة، وبالتعاون مع جناح الجو وخفر السواحل، فجر اليوم من العثور على جثة (م.ح.أ ــ من الجنسية الصومالية) في عمق البحر ، الذي غرق قبالة شاطئ الخان في الشارقة، مساء أمس.

وتناشد شرطة الشارقة الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم نزول البحر من قبل الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بمنع السباحة في بعض المواقع.

وكانت شرطة الشارقة قد سجلت خلال الساعات القليلة الماضية  7 حالات غرق على شاطئي الخان والحمرية بالشارقة، إذ تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ (5) أشخاص ووفاة (1)، فيما استمر البحث عن شخص آخر.

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