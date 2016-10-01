وزير التربية والتعليم من دمياط: عرض قانون لتجريم الدروس الخصوصية

قال الدكتور هلالى الشربينى وزير التعليم، إن الفترة القادمة ستشهد اهتماما بالتعليم المزدوج، حيث تم تطوير 120 مدرسة فى هذا الإطار، وجارى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وسيتم تطوير التعليم الفنى كليا بنهاية عام 2018.

وأضاف الشربينى خلال وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الزخرفية بنين، بمدينة دمياط، وافتتاح 4 مدارس للتعليم الأساسى بعد تطويرها، أنه تم حسم مشاكل عدادات الكهرباء مسبوقة بالمدارس، وسيتم تحديد بند للصرف عليها لإنهاء هذه المشكلة، مشيرا إلى أن جهاز التابلت مفعل بعدد كبير من المدارس، كما تم توفير 17 ألف سبورة زكية جارى تفعيلها.

وأكد الوزير أن الوزارة تملك خطة لمواجهة الدروس الخصوصية عن طريق مبادرة "مدارس بلا دروس خصوصية"، كما سيتم تجريم الدروس الخصوصية بموجب القانون.

وأوضح الشربينى، أن اختيار القيادات بالوزارة يتم بمسابقة ولا يشترط أن يعين القيادة فى محافظته، وأن الكفأة هى معيار الاختيار، مشيرا إلى أنه يجب تعديل القانون الخاص بإجراء الاعتمدات والمناقصات المالية، وجارى إعداد تصور لعرضه على مجلس النواب، وعقد وزير التعليم خلال زيارته لدمياط اجتماعاً مع نواب البرلمان بالمحافظة لمناقشة مشاكل التعليم والمدارس كل فى دائرته الانتخابية.

ومن المقرر أن يفتتح الهلالى أعمال تطوير مدرسة طلائع الغزل الابتدائية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، ثم يفتتح المدرسة المتميزة للغات بدمياط الجديدة بتكلفة 13 مليون و676 ألف جنيه، ويفتتح مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسى بدمياط الجديدة بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، كما يزور المحافظ مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسى بدمياط الجديدة، بعدها يفتتح مدرسة كفر سعد الثانوية الصناعية بنين بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه.