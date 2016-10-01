طلاب معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان يعلنون إضرابا عاما عن الدراسة

أصدر اتحاد طلاب معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان البيان رقم (4) لإعلان دخولهم فى اضراب عام عن الدراسة حتي رحيل العميد من المعهد ابتداء من اليوم السبت، ودعى الطلاب اعضاء هيئة التدريس ومعيدي المعهد المشاركة معهم فى الإضراب العام.

واشار بيان الحركة الطلابية رقم (4) ان عميد المعهد قدم نموذجا لقائد شبكة من المصالح بعد اقالتة لمدير رعاية الطلاب، وأن العميد لم يدرك حتى الآن انة اصبح مرفوضا من اغلب الطلاب والشريحة التي تطالبة بالرحيل تصبح كل يوم اوسع وأوسع.

ونوه بيان الطلاب الى ان تطبيق اللائحة الجديدة علي طلاب المرحلة الاعدادية دون موافقة وزارة التعليم العالي سيكرر ازمة 2014 غير انة من الممكن ان يؤدي الي عقوبات علي المعهد قد تصل الي ايقاف اعتماد المعهد والتي لن يتضرر منها سوي الطلاب.



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