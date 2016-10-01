بالخطوات.. 3 وصفات طبيعية لفرد الشعر

تعاني العديد من السيدات من مشكلة الشعر المجعد، سواء كان ناعمًا بتموجات بسيطة أو أقرب للخشونة، ولذلك تلجأ معظمهن إلى مستحضرات فرد الشعر الكيماوية مضطرة، أو تستخدم على الأقل فكرة المكواة والسشوار مرارًا وتكرارًا برغم ضرر تلك المستحضرات وهذه الطرق في فرد الشعر.

وتؤدي معظم تلك المركبات الكيماوية إلى تساقط الشعر وتقصفه، فضلًا عن مشكلتها في التسرب عبر مسام الرأس والإضرار على المدى الطويل بالجسم إذ توصلت بعض الدراسات إلى إمكانية تسببها في إمراض مثل السرطان.

وهكذا بدأت الكثيرات يطلبن وصفات طبيعية لفرد الشعر أملًا في تجنب تلك الأضرار.

إليك بعض هذه الوصفات :

وصفة الموز والتفاح

1- اهرسي ثمرة موز، ولا ترمي بقشرتها بل جففيها في الفرن واطحنيها.

2- اسلقي ثمرة تفاح بقشرها واهرسيها جيدًا أو في الخلاط.

3- اخلطي المكونات وضعيها على شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين قبل غسله جيدًا ولاحظي الفرق.

4- يمكنك إضافة زيت الزيتون وزيادة الكمية حسب كثافة شعرك وطوله.

وصفة الزبادي مع البيض والعسل

1- اخلطي علبة زبادي صغيرة مع بيضة مع ملعقتي عسل وضعيها على شعرك لمدة ساعتين قبل غسله جيدًا.

2- يمكنك إضافة زيت الزيتون وزيادة الكمية حسب كثافة شعرك وطوله.

وصفة المايونيز

1- ضعي المايونيز على شعرك لمدة ساعتين أو أكثر قبل غسله.

2- يمكنك إضافة زيت السمسم على كل الوصفات السابقة.