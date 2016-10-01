أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالخطوات.. 3 وصفات طبيعية لفرد الشعر

Google+ Print
بالخطوات.. 3 وصفات طبيعية لفرد الشعر بالخطوات.. 3 وصفات طبيعية لفرد الشعر

صورة تعبيرية

تعاني العديد من السيدات من مشكلة الشعر المجعد، سواء كان ناعمًا بتموجات بسيطة أو أقرب للخشونة، ولذلك تلجأ معظمهن إلى مستحضرات فرد الشعر الكيماوية مضطرة، أو تستخدم على الأقل فكرة المكواة والسشوار مرارًا وتكرارًا برغم ضرر تلك المستحضرات وهذه الطرق في فرد الشعر.

وتؤدي معظم تلك المركبات الكيماوية إلى تساقط الشعر وتقصفه، فضلًا عن مشكلتها في التسرب عبر مسام الرأس والإضرار على المدى الطويل بالجسم إذ توصلت بعض الدراسات إلى إمكانية تسببها في إمراض مثل السرطان.

وهكذا بدأت الكثيرات يطلبن وصفات طبيعية لفرد الشعر أملًا في تجنب تلك الأضرار.

إليك بعض هذه الوصفات :

وصفة الموز والتفاح

1- اهرسي ثمرة موز، ولا ترمي بقشرتها بل جففيها في الفرن واطحنيها.

2- اسلقي ثمرة تفاح بقشرها واهرسيها جيدًا أو في الخلاط.

3- اخلطي المكونات وضعيها على شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين قبل غسله جيدًا ولاحظي الفرق.

4- يمكنك إضافة زيت الزيتون وزيادة الكمية حسب كثافة شعرك وطوله.

وصفة الزبادي مع البيض والعسل

1- اخلطي علبة زبادي صغيرة مع بيضة مع ملعقتي عسل وضعيها على شعرك لمدة ساعتين قبل غسله جيدًا.

2- يمكنك إضافة زيت الزيتون وزيادة الكمية حسب كثافة شعرك وطوله.

وصفة المايونيز

1- ضعي المايونيز على شعرك لمدة ساعتين أو أكثر قبل غسله.

2- يمكنك إضافة زيت السمسم على كل الوصفات السابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا