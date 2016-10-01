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برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

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برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار برلماني يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

طالب المهندس ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بضرورة العمل على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشركات ومنافذ بيع السلع المختلفة، حتى لا يصبح الموطن البسيط “لعبة” في يد الشركات، وحتى لاتتحول السلع الاساسية والاستراتيجية لتكون لعبة في أيدي المحتكرين يرفعون أسعارها في أى وقت ودون زيادة حقيقية في تكلفتها أو خاماتها.

وشدد “طوبيا” على أن ما تعرضت له الأسواق المصرية خلال الشهور الأخيرة، والتلاعب الذي حدث في سلع أساسية واستراتيجية مثل السكر والأرز، أدى إلى حالة استياء عامة من جانب كثير من المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون الزيادة المضطردة في الأسعار بسبب وبدون سبب وهو ما يؤثر على ميزانية الأسرة المصرية ويثقل كاهلها بما لاتستطيع.

ولفت إلى أن تكثيف الرقابة والحملات التموينية سيؤدي إلى الألتزام بالأسعار الحقيقية لمختلف السلع، ومنع حالات الإحتكار التى يمارسها أباطرة السوق، وبعض المصدرين والمستوردين وكبار المنتجين.

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