الإسكان تعلن بدء سحب كراسات حجز شقق إيجار 8 أكتوبر فى 10 محافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سحب كراسات الشروط، لوحدات الإيجار، التى تطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أن السبت المقبل، 8 أكتوبر الجارى، بينما سيتم الأحد بعد المقبل، 9 أكتوبر الجارى، بدء سحب كراسات الشروط لوحدات الإسكان المتوسط بمشروع "دار مصر"، التى تطرحها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، إنه سيتم شراء كراسة الشروط لوحدات الإيجار من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 2016/10/8، معلناً عن فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً، ابتداء من 2016/10/15 وحتى 2016/11/15، موضحاً أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة.

وحول تفاصيل أماكن وأعداد الوحدات، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، تتوافر الوحدات فى محافظات، هى: محافظة الإسماعيلية، وبها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس، وبها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية، وبها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية، وبها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط، وبها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا.

وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن محافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش بحى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة.

وبشأن الضوابط العامة ونظام السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، ويتم سداد مبلغ ألف جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات 3 غرف، وذلك على الحساب الذهبى (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، مع سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملاً الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملاً الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، موضحاً أن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.

ولفت إلى أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

وبشأن وحدات "دار مصر للإسكان المتوسط" التى سيتم طرحها، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 10616 وحدة سكنية متبقية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وذلك للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، الذين لم يوفقوا فى الحصول على الوحدات من خلال القرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز السابق سدادها، والراغبين فى الحصول على وحدة من الوحدات المتبقية.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط، والموضح بها نماذج ومساحات وأدوار الوحدات المتبقية بكل مدينة، بموجب إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده من فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، ابتداء من يوم الأحد بعد المقبل، الموافق 2016/10/9.

وأضاف المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتوزع الوحدات المتبقية بالمشروع كما يلى: وحدات متبقية بالأدوار: المتكرر والأرضى والأخير، بمدن: القاهرة الجديدة، وبدر، والسادات، و15 مايو، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، إضافة لوحدات متبقية بالدورين الأرضى والأخير فقط، بمدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، مشيراً إلى أن الوحدات بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2.

وأوضح المهندس طارق السباعى أن على الحاجزين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بالأدوار والمساحات المتاحة بالوحدات المتبقية التقدم لتعديل الرغبة، وتحديد رغبتهم من المتاح بوحدات كل مدينة، والموضحة بكراسة الشروط، طبقاً للشروط التالية: أن يكون المتقدم لتعديل الرغبة من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بالمرحلة الأولى أو الثانية، ولم يوفق فى الحصول على الوحدة عن طريق القرعة العلنية، ولم يقم بسحب مبلغ جدية الحجز السابق سداده، وأن يكون تعديل الرغبة بنفس المدينة السابق التقدم للحجز بها، مشيراً إلى أنه يمكن للعملاء السابق تقدمهم للحجز بمدن: القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، والشيخ زايد، تعديل الرغبة بنفس المدينة السابق الحجز بها، أو تعديل الرغبة فى الحجز بالوحدات المتبقية بأى من المدن التالية: 6 أكتوبر، بدر، 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان.

كما أضاف أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والموضح بها نماذج ومساحات وأدوار الوحدات المتبقية بكل مدينة بموجب إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده من فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، ابتداء من يوم الأحد الموافق 2016/10/9، موضحاً أنه يتم استيفاء استمارة تعديل الرغبة الواردة بكراسة الشروط، مرفقاً بها صورة إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده وصورة بطاقة الرقم القومى، وتقديمها لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، وذلك خلال الفترة من 2016/10/16 وحتى 2016/10/30، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأكد أنه سيتم استبعاد أية استمارات لتعديل الرغبة مخالفة للشروط المذكورة، محذراً من التعامل مع أى جهة خارج البنك.

وقال المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: سيتم اجراء قرعة يدوية وعلنية للمتقدمين لتعديل الرغبة فقط بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم طبقاً للعدد المتاح من الوحدات السكنية المعروضة والموضحة بكراسة الشروط، وأعداد المتقدمين لها خلال فترة التقدم لتعديل الرغبة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة.