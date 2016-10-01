وضع مليون جنيه شرطًا جزائيًا لحقن الدماء بين عائلتين في المنيا

أقرت لجنة المصالحات بالمنيا، اليوم السبت، مبلغ مليون جنيه شرطًا جزائيًا لحقن الدماء وإتمام صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي حمدان ورسلان بقرية السلام بمركز بني مزار في المنيا.

وكانت مشاجرة وقعت بين أفراد العائلتين، في شهر ديسمبر من عام 2013، وقتل أحد أفراد عائلة حمدان، ثم نشبت مشاجرة أخرى، في مايو من عام 2015، وقتل شخص من عائلة رسلان.

وأسفرت الجهود الأمنية، تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، واللواء محمود عفيفي، والعميد عبد الفتاح الشحات، بإدارة البحث الجنائي، عن عقد جلسه صلح بين الطرفين بحضور لجنه المصالحات ورؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم الإتفاق على تحديد شرط جزائي قدره مليون جنيه في حاله الإخلال بشروط الصلح، وتصافح أفراد العائلتين وتعاهدوا بالإلتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع مرة أخرى، وكان للتواجد الأمني دور ملحوظ في التوصل للإتفاق، وسادت حالة من الإرتياح والهدوء الأمني بالقرية بعد إتمام الصلح.

وقال مدير أمن المنيا، إن الصلح الذي عقد بين العائلتين، يأتي في إطار سياسة الوزارة وخطة العمل بالمديرية والتي تستهدف إجراء المصالحات بين أطرف الخصومات، حقنًا للدماء ولحفظ الأمن العام.