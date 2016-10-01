«ري الداخلة» تبدأ تشغيل مبنى الإدارة بالطاقة الشمسية

بدأت إدارة ري واحة الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، تشغيل مبنى الإدارة الخاص بها بالطاقة الشمسية، بدلًا من الكهرباء.

وقال منصور إبراهيم مدير عام الري بالداخلة إن الطاقة الشمسية يمكن استخدامها وتطبيقها على أي مبنى في مصر، خاصة الحكومية، لتوفير المبالغ الدائنة بها الشركات، والمصالح، والوزارات، والأبنية الحكومية لوزارة الكهرباء.

وأضاف أن استخدام الطاقة الشمسية في التشغيل يأتي في إطار استكمال الخطة الطموحة التي بدأ تنفيذها للتوسع التدريجي في استخدام الطاقة الشمسية، تفعيلًا لتوجه الحكومة نحو تعميق استخدامات الطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفيرًا للنفقات.