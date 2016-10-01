جهود لضبط مجهولين قتلوا سائقًا وسرقوا 10 ملايين جنيه بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا، من جهودها لضبط مجهولون قتلوا سائق يقود سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي وسرقوا مبلغ 10 مليون جنيه وفروا هاربين.

البداية كانت عندما تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بقيام مجهولين بإستيقاف سيارة ميكروباص بعد إطلاق النار عليها بالطريق الصحراوي الغربي، أمام المركز، مما أسفر عن مصرع سائقها “أبو العيون “ز، 38 سنه، ومقيم بمركز ديروط بأسيوط، وسرقة 10 مليون جنيه، كانت بحوزة “نجاح ه ق” 38سنة، مقيم بنجع أبو كريم بأسيوط، تاجر وصاحب شركة استيراد وتصدير.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام، وبقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، ومعاونة العميد هشام بشر رئيس فرع البحث للجنوب، والرائد أحمد الصفطي رئيس مباحث مركز أبوقرقاص.

وبالفحص تبين أن صاحب شركة الاستيراد، كان بحوزته مبلغ 10 مليون جنيه، وكان متوجهًا للقاهرة لشراء قطعة أرض ولم تتم البيعه، وأثناء عودته بالمبلغ تخوف من ركوب سيارته الملاكي وفضل ركوب سيارة ميكروباص أجرة، خوفاً من الطريق وقام بوضع المبلغ داخل حقيبة فوق سطح السيارة.

وبالقرب من مركز أبوقرقاص قام مجهولين بإطلاق النار العشوائي علي السيارة، مما أسفر عن مقتل السائق والإستيلاء علي المبلغ المالي، وفروا هاربين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري تحديد المتهمين الهاربين لضبطهم.