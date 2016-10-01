صور.. «ثقافة المنيا» تنظم ندوة «الأخوه في الإسلام» للحد من العنف

نظم قصر ثقافة المنيا، ندوة بعنوان «الأخوة في الإسلام» بقرية المطاهرة بمركز المنيا، في إطار فعاليات احتفالي صيف ولادنا، بهدف نشر ثقافة التسامح والحد من العنف.

وقالت دكتورة رانيا عليوة، مديرة قصر ثقافه المنيا، إن الندوة تتناول موضوعها «الأخوة في الإسلام»، وألقاها الشيخ مجدي حجازي، بهدف الدمج والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، بقرى المحافظة.

وأضافت أن البرنامج اشتمل على تشكيل لجنة لتقييم المواهب المشاركة من أبناء القرية في كافة مجالات الفنون والثقافة المتنوعة، كالشعر، والغناء، وأعقب ذلك عرض مسرحي بعنوان الأمانة لفرقة عرائس قصر ثقافة المنيا، واختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الموهوبين والمتميزين.

من جابه قال الدكتور شعيب خلف مدير عام ثقافة المنيا، إن هذا النشاط يأتي في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الاهتمام بنشر التوعية الثقافية في القرى المحرومة، من الزاد الثقافي، وذلك للحد من العنف بين الأفراد ونشر وأعلاء ثقافة التسامح والوسطية.