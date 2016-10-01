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حمدي زقزوق: نشر ثقافة السلام أصبح أمرًا ملحًا

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حمدي زقزوق: نشر ثقافة السلام أصبح أمرًا ملحًا حمدي زقزوق: نشر ثقافة السلام أصبح أمرًا ملحًا

الدكتور محمود حمدي زقزوق

أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو مجلس حكماء المسلمين، أن نشر ثقافة السلام بين الأمم والشعوب أصبح أمرًا ملحًا خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر.

وقال زقزوق، في كلمته خلال الجلسة الثانية من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بجنيف، إن نشر ثقافة السلام يتوقف على وجود حوار قائم على أساس الثقة والاحترام المتبادل، موضحًا أنه لكي ينجح هذا الحوار فأنه لابد من توافر المناخ المناسب له ، الأمر الذي يدعو كل منا إلى مراجعة تصوراته عن دين وعقيدة الطرف الأخر.

ودعا عضو مجلس الحكماء، إلى ضرورة أن يتسلح الجميع بالأمل في غد مشرق بعيدًا عن مآسي الماضي وعداواته.

وأكد زقزوق أنه يجب على الذين يتحملون المسؤولية الدينية في الإسلام والمسيحية أن يغرسوا ثقافة السلام في نفوس وعقول الأجيال الجديدة.

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