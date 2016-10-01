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تنفيذ دورات تدريبية على مدار شهرين للخريجين بالوادي الجديد‎

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تنفيذ دورات تدريبية على مدار شهرين للخريجين بالوادي الجديد‎ تنفيذ دورات تدريبية على مدار شهرين للخريجين بالوادي الجديد‎

الوادي الجديد – أرشيفية

أعلن مكتب القوى العاملة بالداخلة بالوادى الجديد، اليوم السبت، تنفيذ دورات تدريبية لمدة شهرين للشباب الخريجين ضمن خطة التدريب المهني  2017 – 2018 في مجالات تفصيل الخياطة، التبريد والتكييف، الحاسب الآلي.

ووضع المكتب شروط خاصة للتدريب، وهي أن يكون المتدرب متفرغ للتدريب ولا يعمل بالحكومة، وحاصل على مرحلة تعليمية منتهية المميزات.

ويمنح المتدرب شهادة معتمدة، كما يمنح مكافآة عن اليوم التدريبي.

وأشار مكتب القوي العاملة إلى أنه على الراغبين في الحصول على هذه الدورات التقدم لمكتب القوي العاملة بالداخلة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

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