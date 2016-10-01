بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب حيوانات برية نادرة محنطة داخل طرود

أحبط رجال جمارك الصادر بمصر للطيران بالقاهرة برئاسة مصطفى أبو اليزيد مدير الجمرك، محاولة تهريب حيوانات برية نادرة محنطة.

وقالت مصادر بجمرك الصادر بمصر للطيران، ان أثناء إنهاء إجراءات تفتيش مشمول البوليصة رقم 77/23701322 بإجمالي 3 طرود أمتعة شخصية مصدرة إلى الكويت بوزن 172 كجم وبشهادة أمتعة شخصية رقم مشمول شهاده صادر رقم 23939 ومشمولها أمتعه شخصية.

وأضافت المصادر أنه بتفتيش الطرود بلجنة من ايمن صلاح، ومصطفى شوكت وحمزة شحاتة رؤساء أقسام الحركة تحت إشراف سامح جورج مدير إدارة الحركه تم العثور على نمس برى نادر محنط وملفوف عليه ثعبان كبرا محنط يفترسه وطائر جارح منحوت ومثبت على قرن حيوان برى مفرغ وعليه بعض النقوش.

وبالعرض على إدارة الحياه البرية بمطار القاهرة لفحص المضبوطات والتى أفادت فى تقريرها بحظر تصدير أو استيراد مثل هذه الكائنات النادرة الموشكة على الانقراض، وأوصت بمصادرة المشمول وإيداعة بالمتحف الزراعى بالدقى للتنظيف والعرض.

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.