خلال 72 ساعة.. تحرير 170 مخالفة تموينية بالوادى الجديد‎

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، تحريرها 170 محضرًا ومخالفة تموينية على مدار الـ 72 ساعة ماضية، في حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين، وقطاع الصحة والبيطري.

وصرح المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، أن المحاضر والمخالفات تنوعت ما بين ضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وعدم حمل شهادات صحية لعدد من المحال التجارية.

وأضاف أن المديرية تكثف خلال هذه الفترة من حملاتها المشتركة، بالتعاون مع الأمن لضبط الأسواق ومراقبة جودة المعروض منها ومواجهة جشع التجار والأرتفاع في الأسعار بدون مبرر.